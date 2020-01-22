سيـــاســة

السيسي يبحث مع الحكومة مفاوضات سد النهضة ويوجه بالحفاظ على حقوق مصر المائية

الرئيس يوجه بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة
مؤمن عبدالمجيد 4:23 م, الأربعاء, 22 يناير 20 4:23 م, الأربعاء, 22 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد.

واطلع الرئيس السيسي على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأمريكية للمفاوضات الثلاثية، كما تم استعراض الموقف المصري ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص.

ووجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

على جانب آخر؛ تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات بشأن الإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، إضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مؤمن عبدالمجيد

ملف الكاتب مؤمن عبدالمجيد

اقرأ أيضاً

الحكومة: لن يتم دمج شعبتي العلوم والرياضيات في الثانوية العامة

صفية حمدي 2:02 م, الجمعة, 3 يناير 20

الحكومة تقدم كشف حساب أمام البرلمان في أزمة الأمطار

ياسمين فواز 11:51 م, الأثنين, 18 نوفمبر 19

الحكومة: لن يتم المساس بمجانية التعليم لأنه حق المصريين

صفية حمدي 11:11 ص, الجمعة, 15 نوفمبر 19

رئيس الوزراء: مفيش حاجة بتتنفذ إلا بتوجهات علمية «مش بنصحى نعمل مشروع»

أحمد صبري 3:08 م, الثلاثاء, 5 نوفمبر 19

بكري: رئيس الوزراء يلقي بيانا أمام النواب الثلاثاء القادم

مؤمن عبدالمجيد 1:35 ص, السبت, 5 أكتوبر 19

للمرة الثالثة.. الحكومة تجتمع في مدينة العلمين الجديدة

صفية حمدي 11:02 ص, الخميس, 22 أغسطس 19