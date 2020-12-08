استثمار

السيسي يبحث مع «إيرباص» تطوير التعاون في مجال الصناعات الجوية والدفاعية

خلال زيارته لفرنسا
المال - خاص 11:50 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 11:50 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم رئيس مجموعة “إيرباص” العالمية، وذلك بمقر إقامته بباريس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة ايرباص التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية
حيث عبر السيد الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع ايرباص لما لديها من خبرات وامكانات كبيرة في هذا الصدد.
من جانبه؛ أكد رئيس مجموعة “إيرباص” تثمينه للتعاون مع مصر مع الحرص علي دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الشركة، معرباً عن الاعتزاز بلقاء السيد الرئيس لبحث مسيرة الشراكة مع مصر.

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ويزور الرئيس السيسي حاليا فرنسا في زيارة بدأها الأحد، لتعزيز التعاون.

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بقلم المال - خاص

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