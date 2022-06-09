السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة (صور)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال لقاء وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا ليبراتا مولا، موقف مصر الثابت في التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة .

جاء ذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومشاركة مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية،

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية “سامية حسن”.

وأعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، ومشيداً بقوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات.



من جانبها؛ نقلت وزيرة الخارجية التنزانية رسالة خطية إلى الرئيس من السيدة رئيسة تنزانيا سامية حسن، تضمنت الإعراب عن تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر، والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في مجال المشروعات التنموية العملاقة.

كما تضمنت الرسالة الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد “جوليوس نيريري” لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك قضية سد النهضة، حيث الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائى وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر.