السيسي يؤكد متابعته الشخصية لملاحظات المواطنين بشأن تطوير طريق الساحل الشمالي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الأعمال الجارية حاليًّا لتطوير طريق الساحل الشمالي، مشيرًا سيادته إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كل الأعمال الفنية وتزويده بالخِدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات،

مشددًا سيادته على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائمًا لتشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية”.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقّد، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس السيسي تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم،

فضلًا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتي ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المطقم.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس تطرَّق إلى الأعمال الجارية حاليًّا لتطوير طريق الساحل الشمالي، مشيرًا سيادته إلى متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق،

ومؤكدًا سيادته بأنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كل الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات،

مشددًا سيادته على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائمًا إلى تشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.