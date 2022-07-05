السيسي يؤكد لنظيره القبرصي تطلع مصر للارتقاء بالتعاون الأمني والعسكري والاقتصادي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس القبرصي عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس السسيي تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التنسيق تجاه عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون المتميزة مع قبرص وما تشهده من تطور إيجابي، مؤكداً تطلع مصر إلى الارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، لاسيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، وكذلك في مجال الطاقة، وذلك على نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم تجديد التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.. كما تم بحث سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.