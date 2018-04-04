السيسي يؤكد لـماكرون قوة ومتانة العلاقات بين مصر وفرنسا

متابعات:تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس «ماكرون» تقدم بالتهنئة للسيسي على تجديد ثقة الشعب المصرى في قيادته لمصر خلال فترة رئاسية جديدة، معرباً عن خا

متابعات:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس «ماكرون» تقدم بالتهنئة للسيسي على تجديد ثقة الشعب المصرى في قيادته لمصر خلال فترة رئاسية جديدة، معرباً عن خالص التمنيات لمصر وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً حرص فرنسا على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية المتميزة مع مصر ومواصلة التنسيق المكثف بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص الشكر للرئيس «ماكرون»، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وحرص مصر على مواصلة التعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاتصال بحث سبل تطوير التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في كل من سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية، فضلاً عن موضوع مكافحة الإرهاب باعتباره أكبر التحديات التي تواجه المنطقة.