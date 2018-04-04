السيسي يؤكد لرئيس اليمن موقف مصر الداعم لبلاده

متابعات:تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اليمنى تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية، وما عكسته نتائج الانتخابات من الثقة التي يحظى بها لدى الشعب ا

متابعات:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اليمنى تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية، وما عكسته نتائج الانتخابات من الثقة التي يحظى بها لدى الشعب المصري.

كما أعرب الرئيس اليمني عن التقدير لمواقف مصر حكومة وشعبا الداعمة لليمن، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، مؤكداً تطلعه لدفع وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص الشكر للرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكداً موقف مصر الداعم لليمن واستقراره ووحدة أراضيه، ومعرباً عن الحرص على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بينهما على كافة المستويات.