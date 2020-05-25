سيـــاســة

السيسي يؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والعراق على مختلف المستويات

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان بأن رئيس مجلس النواب العراقي قدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها…

المال - خاص 11:48 م, الأثنين, 25 مايو 20 11:48 م, الأثنين, 25 مايو 20

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان بأن رئيس مجلس النواب العراقي قدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.

كما أعرب عن تقدير الشعب العراقي لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مؤكداً ما تمثله مصر من ثقل وركيزة للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

وأعرب الرئيس من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وأشاد الرئيس السيسي بما تشهده مسيرة التعاون الثنائي بين مصر والعراق من تطور خلال الفترة الأخيرة.

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بقلم المال - خاص

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