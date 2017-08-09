السيسي يؤكد ضرورة خفض عجز الموازنة والدين.. عناوين اليوم

متابعات: تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء 9 أغسطس. أخبار مصر *السيسي يؤكد ضرورة مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة. *وزير المالية:زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي.. وتحسن الميزان التجاري. * إستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. *منح مدعمة للشباب بمعهد

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء 9 أغسطس.

أخبار مصر

*السيسي يؤكد ضرورة مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة.

*وزير المالية:زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي.. وتحسن الميزان التجاري.

* إستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

*منح مدعمة للشباب بمعهد اللغات بالقوات المسلحة.

*خلال توزيعه دراجات بخارية على متحدى الإعاقة محافظ القاهرة: الجمعيات الأهلية حائط صد لمواجهة الأزمات.

* ٨٥٠٠ طالب ثانوى يستفيدون من التظلمات حتى الآن.

*600 فرصة للمستثمرين ومراجعة دورية للمشروعات.

*86 مليون جنيه لترميم المسجد المحلى فى رشيد

*المصرى يخطف بطاقة النهائى كأس من الزمالك بعد 19 عاما.

* الليلة ..الأهلى وسموحة فى كأس مصر .. فهل تحسم «أسلحة الوسط» نتيجة اللقاء؟.

الأهرام

* الرئيس يستعرض مؤشرات الموازنة الجديدة.

*زيادة معدلات النمو ومخصصات الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق.

* قوة ردع جديدة..مصر تتسلم ثانى غواصة حديثة من ألمانيا.

* جسر جوى لنقل ضيوف الرحمن إلى جدة والمدينة المنورة اليوم.

* سفر أول أفواج الحج بحضور وزير الطيران وقيادات الداخلية والأوقاف.

*زيادة المكافأة إلى 20 ألف جنيه..أولياء الأمور يستقبلون شيخ الأزهر بالزغاريد فى حفل تكريم الأوائل.

*العصار: نسعى للدفع بخريجين يلبون سوق العمل.

*لتورطهم فى انتهاكات واعتداءات جنسية بدار أيتام..النيابة الإدارية تحيل 35 متهما للمحاكمة من بينهم 3 رؤساء لحى عين شمس.

* «سعفان»: قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومى.

*المتحدث العسكرى: مقتل 5 تكفيريين وتدمير مخبأ تحت الأرض بوسط سيناء.

*رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشباب.

* انتظام الملاحة النيلية بالأقصر.

* ممدوح مهدى عميدا لطب حلوان.

* الجيزة الأولى فى نشرة المعلومات الشهرية.

*حملات الإزالة على خط مياه مطروح مستمرة.

* بعد انخفاضه إلى 17.7 جنيه..تزاحم المواطنين على شركات لصرافة للتخلص من الدولار.

*«الدماطى»: انخفاض عائد الأذون يعكس تراجع المخاطر.

* فريد: جذب شركات وفرص استثمارية على رأس أولويات البورصة.

*انضمام لاعبى الأهلى والإسماعيلى للمحليين.

*نجاح١٩ حكما فى اختبارات « كوبر».

الجمهورية

*علم مصر “يرفرف” علي الغواصة الألمانية الثانية.

* إضافة تكنولوجية وقتالية هائلة للقوات البحرية.

* الفريق أحمد خالد : تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية.

* قادرة علي الإبحار 11 ألف ميل وإطلاق الصواريخ والطوربيدات.

*الخبراء الاستراتيجيون: البحرية المصرية ضمن أقوي 5 “بحريات” في العالم.

* سلاح استراتيجي لتأمين المجري الملاحي للقناة والأهداف الاقتصادية.

* 3 قرارات للإمام الأكبر.. في تكريم أوائل الأزهر.

* زيادة المكافآت لـ 20 ألفاً.. رحلة حج وعمرة لأولياء الأمور.. والإعفاء من المصروفات.

*الطيب للمتفوقين: الرئيس يقدر دوركم في نشر العلم الصحيح واجتثاث جذور التطرف.

*رئيس جامعة القناة بعد جولة مفاجئة:إقالة مدير قسم الطوارئ بالمستشفي الجامعي.

* المستثمرون يتوافدون علي أراضي الإسكان بالمدن الجديدة.

* غداً.. آخر موعد للمتعاملين علي “الحزام الأخضر” بأكتوبر.

*بطول 40 كيلو وتكلفة 3.2 مليار جنيه..التشغيل التجريبي لطريق “بنها شبرا” الحر.. نهاية أغسطس.

* الأهلي وسموحة .. كل التوقعات مطروحة.

*البدري في خطر .. وشتراكا يبحث عن الانطلاقة.

* “نيولوك” انتخابي في الزمالك..درويش يرفض خوض الانتخابات في جلسة “الساحل الشمالي”.