السيسي يؤكد ضرورة خفض عجز الموازنة والدين.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء 9 أغسطس.
أخبار مصر
*السيسي يؤكد ضرورة مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة.
*وزير المالية:زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي.. وتحسن الميزان التجاري.
* إستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
*منح مدعمة للشباب بمعهد اللغات بالقوات المسلحة.
*خلال توزيعه دراجات بخارية على متحدى الإعاقة محافظ القاهرة: الجمعيات الأهلية حائط صد لمواجهة الأزمات.
* ٨٥٠٠ طالب ثانوى يستفيدون من التظلمات حتى الآن.
*600 فرصة للمستثمرين ومراجعة دورية للمشروعات.
*86 مليون جنيه لترميم المسجد المحلى فى رشيد
*المصرى يخطف بطاقة النهائى كأس من الزمالك بعد 19 عاما.
* الليلة ..الأهلى وسموحة فى كأس مصر .. فهل تحسم «أسلحة الوسط» نتيجة اللقاء؟.
الأهرام
* الرئيس يستعرض مؤشرات الموازنة الجديدة.
*زيادة معدلات النمو ومخصصات الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق.
* قوة ردع جديدة..مصر تتسلم ثانى غواصة حديثة من ألمانيا.
* جسر جوى لنقل ضيوف الرحمن إلى جدة والمدينة المنورة اليوم.
* سفر أول أفواج الحج بحضور وزير الطيران وقيادات الداخلية والأوقاف.
*زيادة المكافأة إلى 20 ألف جنيه..أولياء الأمور يستقبلون شيخ الأزهر بالزغاريد فى حفل تكريم الأوائل.
*العصار: نسعى للدفع بخريجين يلبون سوق العمل.
*لتورطهم فى انتهاكات واعتداءات جنسية بدار أيتام..النيابة الإدارية تحيل 35 متهما للمحاكمة من بينهم 3 رؤساء لحى عين شمس.
* «سعفان»: قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومى.
*المتحدث العسكرى: مقتل 5 تكفيريين وتدمير مخبأ تحت الأرض بوسط سيناء.
*رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشباب.
* انتظام الملاحة النيلية بالأقصر.
* ممدوح مهدى عميدا لطب حلوان.
* الجيزة الأولى فى نشرة المعلومات الشهرية.
*حملات الإزالة على خط مياه مطروح مستمرة.
* بعد انخفاضه إلى 17.7 جنيه..تزاحم المواطنين على شركات لصرافة للتخلص من الدولار.
*«الدماطى»: انخفاض عائد الأذون يعكس تراجع المخاطر.
* فريد: جذب شركات وفرص استثمارية على رأس أولويات البورصة.
*انضمام لاعبى الأهلى والإسماعيلى للمحليين.
*نجاح١٩ حكما فى اختبارات « كوبر».
الجمهورية
*علم مصر “يرفرف” علي الغواصة الألمانية الثانية.
* إضافة تكنولوجية وقتالية هائلة للقوات البحرية.
* الفريق أحمد خالد : تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية.
* قادرة علي الإبحار 11 ألف ميل وإطلاق الصواريخ والطوربيدات.
*الخبراء الاستراتيجيون: البحرية المصرية ضمن أقوي 5 “بحريات” في العالم.
* سلاح استراتيجي لتأمين المجري الملاحي للقناة والأهداف الاقتصادية.
* 3 قرارات للإمام الأكبر.. في تكريم أوائل الأزهر.
* زيادة المكافآت لـ 20 ألفاً.. رحلة حج وعمرة لأولياء الأمور.. والإعفاء من المصروفات.
*الطيب للمتفوقين: الرئيس يقدر دوركم في نشر العلم الصحيح واجتثاث جذور التطرف.
*رئيس جامعة القناة بعد جولة مفاجئة:إقالة مدير قسم الطوارئ بالمستشفي الجامعي.
* المستثمرون يتوافدون علي أراضي الإسكان بالمدن الجديدة.
* غداً.. آخر موعد للمتعاملين علي “الحزام الأخضر” بأكتوبر.
*بطول 40 كيلو وتكلفة 3.2 مليار جنيه..التشغيل التجريبي لطريق “بنها شبرا” الحر.. نهاية أغسطس.
* الأهلي وسموحة .. كل التوقعات مطروحة.
*البدري في خطر .. وشتراكا يبحث عن الانطلاقة.
* “نيولوك” انتخابي في الزمالك..درويش يرفض خوض الانتخابات في جلسة “الساحل الشمالي”.