السيسي يؤكد ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والحفاظ عليها دون هدر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة في منطقة شرق العوينات عن طريق استخدام طرق الري الحديثة والحفاظ عليها دون هدر.

وقال الرئيس السيسي- في مداخلة خلال كلمة اللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح واستزراع الأراضي خلال افتتاح موسم حصاد القمح وافتتاح مصنع البطاطس بشرق العوينات بالوادي الجديد اليوم الأحد : ” إننا نحتاج إلى التأكد من أن مخزون المياه الجوفية في شرق العوينات يتعمل التعامل معه وفقا للمعايير العالمية واستخدام المياه بشكل رشيد دون هدر”، مشددا على أهمية ترشيد المياه واستخدام نظم الري الحديثة في كافة الزراعات .

وأضاف الرئيس السيسي “إننا حريصون على تحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة وتعظيم مالدينا من منتجات زراعية وترشيد استخدام المياه في الأراضي التي يتم استصلاحها”.