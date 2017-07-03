السيسي يؤكد ضرورة التعاون مع الولايات المتحدة.. عناوين الصحف

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين 3 يوليو 2017.
أخبار مصر
– حركة تنقلات بين موظفي القاهرة قريبا
– 40 ألف طالب سجلوا بياناتهم لأداء اختبارات القدرات
– قيم البرلمان تقرر حرمان طنطاوي من دور انعقاد كامل
الأهرام
– السيسى يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة
– مناطق لوجيستية لخفض أسعار الخضراوات 30%
– إسماعيل يبحث توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات
– التنسيقية: لا زيادة فى أسعار الأسمدة على الفلاحين
– حركة تنقلات بين موظفى القاهرة قريبا
– اتحاد الغرف يدرس إنشاء معارض دائمة للبيع بسعر التكلفة
– أندرلخت يوافق على إعارة تريزيجيه لقاسم باشا التركى لمدة عام
الأخبار
– حجازي يبحث تطور الأوضاع في ليبيا
– بودابست تستضيف اليوم القمة المصرية المجرية الثالثة خلال عامين
– السيسي لوفد الكونجرس: ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد الدول الممولة والراعية للإرهاب
– 40 ألف طالب سجلوا بياناتهم لأداء اختبارات القدرات
– خلافات حول تقرير استشاري سد النهضة وراء تأخير اجتماع الخرطوم
– طرح 28 ألف قطعة أرض للمواطنين والمستثمرين’
– رفع الحظر عن الصادرات المصرية لشركة «ديزني» العالمية ‘
الجمهورية
– السيسي يلتقي اليوم رئيس المجر ورئيسي الوزراء والبرلمان بقمة “مصر فيشجراد”
– في اليوم الأول بعد الزيادة 700 ألف مواطن صرفوا المعاشات
– عرفات: لا زيادة في تذكرة المترو والسكة الحديد
– قيم البرلمان تقرر حرمان طنطاوي من دور انعقاد كامل