سيـــاســة

السيسي يؤكد ضرورة التعاون مع الولايات المتحدة.. عناوين الصحف

متابعات: تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين 3 يوليو 2017. أخبار مصر – حركة تنقلات بين موظفي القاهرة قريبا – 40 ألف طالب سجلوا بياناتهم لأداء اختبارات القدرات – قيم البرلمان تقرر حرمان طنطاوي من دور انعقاد كامل  الأهرام – السيسى يؤكد ضر
3 يوليو، 2017 3 يوليو، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين 3 يوليو 2017.

أخبار مصر

– حركة تنقلات بين موظفي القاهرة قريبا

– 40 ألف طالب سجلوا بياناتهم لأداء اختبارات القدرات

– قيم البرلمان تقرر حرمان طنطاوي من دور انعقاد كامل

 الأهرام

– السيسى يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة

– مناطق لوجيستية لخفض أسعار الخضراوات 30%

– إسماعيل يبحث توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات

– التنسيقية: لا زيادة فى أسعار الأسمدة على الفلاحين

– حركة تنقلات بين موظفى القاهرة قريبا

– اتحاد الغرف يدرس إنشاء معارض دائمة للبيع بسعر التكلفة

– أندرلخت يوافق على إعارة تريزيجيه لقاسم باشا التركى لمدة عام

الأخبار

– حجازي يبحث تطور الأوضاع في ليبيا

– بودابست تستضيف اليوم القمة المصرية المجرية الثالثة خلال عامين

– السيسي لوفد الكونجرس: ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد الدول الممولة والراعية للإرهاب

– 40 ألف طالب سجلوا بياناتهم لأداء اختبارات القدرات

– خلافات حول تقرير استشاري سد النهضة وراء تأخير اجتماع الخرطوم

– طرح 28 ألف قطعة أرض للمواطنين والمستثمرين’

– رفع الحظر عن الصادرات المصرية لشركة «ديزني» العالمية ‘

الجمهورية

– السيسي يلتقي اليوم رئيس المجر ورئيسي الوزراء والبرلمان بقمة “مصر فيشجراد”

– في اليوم الأول بعد الزيادة 700 ألف مواطن صرفوا المعاشات

– عرفات: لا زيادة في تذكرة المترو والسكة الحديد

– قيم البرلمان تقرر حرمان طنطاوي من دور انعقاد كامل

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