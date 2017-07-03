سيـــاســة

السيسي يؤكد ضرورة التعاون مع الولايات المتحدة.. عناوين الصحف

متابعات: تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين 3 يوليو 2017. أخبار مصر – حركة تنقلات بين موظفي القاهرة قريبا – 40 ألف طالب سجلوا بياناتهم لأداء اختبارات القدرات – قيم البرلمان تقرر حرمان طنطاوي من دور انعقاد كامل الأهرام – السيسى يؤكد ضر