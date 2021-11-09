سيـــاســة

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية

خلال اتصال الرئيس السيسي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي
المال - خاص 1:57 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 1:57 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أكد خلاله د دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية


وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية في كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ٢٤ ديسمبر من العام الجاري، بناءً على القوانين التي أقرها البرلمان الليبي، وذلك كخطوة هامة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسي مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر.

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من جانبه؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص التقدير للجهود المصرية الحثيثة والمساندة الصادقة لليبيا منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، وذلك في إطار دور مصر الرائد تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي ، والعلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالدولة الليبية.

وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وذلك في إطار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية وإنهاء كافة أشكال التدخلات الأجنبية بها.

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بقلم المال - خاص

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