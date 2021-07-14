سيـــاســة

«السيسي» يؤكد دعم مصر الكامل لـ«الحريري» من أجل استقرار لبنان

بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة"
المال - خاص 6:14 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 6:14 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سعد الحريري، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بـ سعد الحريري في مصر، مؤكداً دعم مصر الكامل للمسار السياسي للسيد الحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة، مع اهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية اية خلافات الخلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

اقرأ أيضا  وكيل مجلس النواب ناعيا جيهان السادات : نموذج مشرف للمرأة المصرية

من جانبه؛ أشاد سعد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي.

مؤكداً اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.

اقرأ أيضا  انطلاق جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

مصر ترسل أطنان من المساعدات الطبية لتونس عبر 3 طائرات نقل عسكرية

أحمد اللاهوني 6:25 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

«ليس هبة من إثيوبيا».. السودان: تبادل المعلومات حول سد النهضة لا بد أن يكون وفق آلية واتفاق

المال - خاص 6:24 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

الحرب الأهلية تدخل مرحلة جديدة.. الأمهرة في إثيوبيا يتعهدون بحمل السلاح

أيمن عزام 6:13 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

تفاصيل اجتماع «محلية البرلمان» مع محافظ أسيوط اليوم

ياسمين فواز 4:48 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

الحكومة تستعرض المبادرات التي نجحت بإدراجها في منصة أفضل الممارسات للأمم المتحدة

صفية حمدي 3:53 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

مدبولي يكلف الوزارات بتحديد مجموعات العمل الأولى التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية

صفية حمدي 3:01 م, الأربعاء, 14 يوليو 21