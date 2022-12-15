السيسي يؤكد الحرص على ترسيخ العلاقات والروابط بين مصر وأمريكا

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة في سجل الشرف الخاص بوزارة الدفاع الامريكية البنتاجون، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

جاء في الكلمة..

“بسم الله الرحمن الرحيم.. إنه لمن دواعى سرورى اليوم زيارة مقر وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون، الصرح الذي يمثل إحدى أعرق المؤسسات العسكرية على مستوى العالم، كما يسعدنى الالتقاء بالسيد أوستن لويد، وزير الدفاع الأمريكي”.

وأضاف، “بهذه المناسبة وبصفتي رئيس جمهورية مصر العربية أؤكد حرصي على ترسيخ العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بالولايات المتحدة، لما فيه صالح الشعبين المصري والأمريكي”.

وتابع: “أتطلع إلى أن تمثل زيارتي الحالية خطوة جديدة على طريق توثيق الروابط التي طالما جمعت بين بلدينا، وتعزيز التعاون الثنائى المشترك في كافة المجالات، لما فيه صالح شعبينا ودولتينا”.

واختتم الرئيس السيسي: مع خالص الشكر على حفاوة الاستقبال، وأصدق التمنيات للولايات المتحدة الصديقة بكل الخير والسلام والرفعة ومزيد من التقدم والازدهار.