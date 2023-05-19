السيسي يلتقي الأمير محمد بن سلمان ويؤكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية مع السعودية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي ، عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدم بالتهنئة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تولي السعودية رئاسة القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، معرباً عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك على هامش القمة العربية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الأمير محمد بن سلمان رحب بالرئيس السيسي، معرباً عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكداً تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

كان الرئيس السيسي قد التقى اليوم مع نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، وبحثا تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا العربية، على هامش القمة أيضا.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معربا عن خالص التمنيات بالنجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ لبنان، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار، ويساعد على تخطي الأزمات التي تواجه لبنان وإجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة، مؤكداً أهمية إعلاء المصالح العليا للشعب اللبناني.