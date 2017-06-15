السيسي يؤكد إنشاء 500 ألف وحدة سكنية نهاية العام

المال- خاص:أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الانتهاء من إنشاء إجمالي 500 ألف وحدة سكنية في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات والمدن الجديدة بحلول نهاية العام الحالي، إضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير المناطق العشوائية الخطرة بحلول نهاية العام الحالي أيضا.جاء ذلك خل

المال- خاص: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الانتهاء من إنشاء إجمالي 500 ألف وحدة سكنية في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات والمدن الجديدة بحلول نهاية العام الحالي، إضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير المناطق العشوائية الخطرة بحلول نهاية العام الحالي أيضا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندس محمد يحيي زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع، تطورات الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض التصميمات الخاصة بحي المال والأعمال ومبادئ التصميم، التي تم تبنيها لهذا الحي، بما يشمله ذلك من وجهات للمباني وتخطيط للطرق وحركة السيارات والمشاة. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه جار عمل دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بحي المال والأعمال، على أن يتم البدء في التنفيذ فور الانتهاء منها. وعرض وزير الإسكان، الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أنه من المخطط ربط العاصمة بمختلف أنحاء الجمهورية، عبر شبكة السكك الحديدية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والنقل، بحيث يسهل انتقال ساكنيها والعاملين بها إلى المحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن معدلات أعمال التنفيذ المختلفة بالعاصمة الإدارية تسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد. وأكد السيسي، أهمية توفير أفضل وأحدث الخدمات بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يوفر المناخ الملائم لجميع الشركات العالمية، ويكون منطقة أعمال نموذجية تُحقق التنمية المستدامة المنشودة. ولفت السيسي، إلى ضرورة أن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية، تعتمد على الأنظمة الحديثة والمتطورة في إدارة المدن، على أن يتم التوسع في استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال. كما وجّه الرئيس بإنشاء وحدات مميزة من الإسكان الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتلبية احتياجات موظفي الدولة الذين سيتم نقلهم للعمل بمختلف الوزارات هناك. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات بالمدن الجديدة الأخرى، وبينها مدينة العلمين الجديدة، حيث أوضح الوزير أن الأعمال الإنشائية وإدخال المرافق الأساسية بالمرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، تتم وفقا للجدول الزمني المحدد. ولفت مدبولي، إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة تبلغ 48 ألف فدان، وأن المرحلة الأولى للمدينة تتكون من القطاع الساحلي الذي يشمل المركز السياحي العالمي، والقطاع الأثري والحضري، وذلك على مساحة 8 آلاف فدان، وجار إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية بالمدينة خلال هذه المرحلة. وعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع، المخطط العام للمدن الجديدة التي سيتم إنشاؤها في الصعيد، ومن بينها مدن أسوان الجديدة، وغرب أسيوط، وغرب قنا، وسوهاج الجديدة. وفيما يتعلق بجهود تطوير المرافق المختلفة والمناطق العشوائية ومعدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، أشار وزير الإسكان إلى الانتهاء من تطوير عدد كبير من محطات مياه الشرب والصرف الصحي خلال العامين الماضيين بمحافظات الصعيد، بعضها كان متوقفا منذ العام 2003. كما استعرض مدبولي، أعمال التطوير الجارية للمناطق العشوائية بتل العقارب، والأسمرات 3، والمحروسة، وطلمبات الماكس في الإسكندرية، وهاجوج ببورسعيد، وزرزارة في البحر الأحمر، لافتا إلى أنها تتم وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة. وعرض وزير الإسكان، التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط في مدينتي بدر وتوشكى الجديدة، وما يتم بهاتين المدينتين من أعمال انشاء ورصف للطرق، ومحطات للمياه، ومناطق للخدمات. كما عرض مدبولي، تقريرا عن العمل الجاري لإنشاء فرعين لمستشفى أبو الريش في محافظتي سوهاج وبني سويف، وإنشاء 25 مدرسة إضافية من مدارس النيل. وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس وافق خلال الاجتماع، على المخطط العام المقترح لمدينة العلمين، مشيرا إلى أهمية أن تُمثل المدينة نموذجا جديدا للمدن الساحلية القائمة على التنمية المتكاملة.