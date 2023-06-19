السيسي يؤكد أهمية تكثيف العمل الدولي لاحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية - الأوكرانية

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وچوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية – الأوكرانية.

أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي واحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة على الاقتصاد العالمي والدول النامية خصيصًا، في ضوء التداعيات التي طالت أسواق الغذاء والطاقة والتمويل على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، “چوزيب بوريل”، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعدد من كبار مسئولي المفوضية الأوروبية.