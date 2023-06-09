السيسي يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع موزمبيق

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية تطوير العلاقات بين مصر وموزمبيق في مختلف المجالات.

وقال الرئيس السيسي – في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموزمبيقي فيليبي نيوسي في العاصمة “مابوتو” – إنه عقد مباحثات مع رئيس موزمبيق حول أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مضيفا أن تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين شكل قوة دفع كبيرة في التعاون بين البلدين بمختلف المجالات والاستثمارات والتبادل التجاري وموضوعات البنية الأساسية وتبادل الخبرات بين البلدين .

من جانبه، أكد رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي، تطلع بلاده إلى تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر.. مشددا على وجود تنسيق مشترك بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس الموزمبيقي ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة مابوتو ـ “إنه تم عقد جلسة مباحثات مع الرئيس السيسي تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها الموقف الإقليمي والدولي”، معربا في الوقت نفسه عن شكره العميق لجمهورية مصر العربية على ثقتها في قدرات دولة موزمبيق.