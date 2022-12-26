السيسي يؤكد أهمية إنتاج المستلزمات المستوردة لتخفيف الضغط على الدولار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن التطورات العالمية التي تشهدها دول العالم حاليًا، تسببت في عدم الشعور بالاستقرار في موضوع التعاقدات وبالتالي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد والخامات التي كان يتم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية”، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة تصنيف المواد والموضوعات التي يتم التعاقد عليها وفقا لأهميتها للدولة.

وأضاف السيسي: أن تأثير سلاسل الإمداد خلال السنوات الثلاث الماضية كان له أثر سلبي جراء جائحة كورونا والحرب الروسية ـ الأوكرانية، مشددا على ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي الذاتي لبعض المنتجات التي لا تستطيع الدولة الاستغناء عنها.

وأشار السيسي، إلي أن أي مشروع قد يستغرق إنشاؤه فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات، مؤكدا حرص الدولة على عدم استيراد بعض المنتجات والمواد من الخارج من أجل زيادة العمالة المصرية وتقليص الطلب على الدولار.

وأكد السيسي على أهمية الاعتماد الذاتي لإنتاج بعض المستلزمات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج من أجل تخفيف الضغط على الدولار، رافضا في الوقت ذاته الآراء التي تنتقد التوسع في المشروعات القومية.

وحول التوجيهات التي أصدرها منذ شهرين بشأن ضرورة الإفراج عن المواد والمستلزمات الموجودة في الموانئ، قال السيسي : إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عرض عليه خطة بهذا الشأن من بينها قيام البنوك المصرية بتغطية المطلوب من الدولار لصالح هذه الاعتمادات خلال 4 أيام.

وأضاف السيسي، أن هذه المصانع فور تشغيلها ستوفر استقرارا كبيرا في هذا المجال، فضلا عن توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن مصنع “فوق أكسيد الهيدروجين” سيجنب استيراد هذه المادة بنسبة 50%، كما أنه في 2024 سيتم افتتاح مجموعة أخرى من المصانع للتأكيد على توطين هذه الصناعة واستقرارها في البلاد.

وأشار السيسي إلى أن مصنع الأسمدة الأزوتية كان من المفترض أن يفتتح خلال الشهر الجاري، إلا أن الأزمات العالمية أجلت الافتتاح، موضحَا أنه من المقرر افتتاح 6 مصانع في العين السخنة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين لإنتاج حوالي 700 ألف طن أسمدة أزوتية لمجابهة التطور المنشود في القطاع الزراعي الهادف لإضافة مساحة زراعية تتراوح مابين 2 إلى 3 ملايين فدان خلال عامين.

جاء ذلك خلال إفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة.