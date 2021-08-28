السيسي ونظيره العراقي يستعرضان تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

وصل الرئيس إلى العراق اليوم للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مع الرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية.. وشهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

كما تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس العراقي رحب بزيارة الرئيس إلى بغداد، مؤكداً تقديره العميق للرئيس السيسي على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية

من جانبه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.

كان الرئيس السيسي قد وصل إلى العراق اليوم للمشاركة في مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، واستقبله مصطفي الكاظمي رئيس وزراء العراق بمطار بغداد الدولي.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت .. مؤكداً خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة ، سعياً نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية،