السيسي ونظيره البولندي يشهدان توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين البلدين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره البولندي أندريه دودا، اليوم الإثنين مراسم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين، وذلك بقصر الاتحادية.

ووقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ونائب وزير الخارجية البولندي بافل يابلونسكي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث الزراعية بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية بولندا.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بولندا، حيث وقع عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، وعن الجانب البولندي نائب وزير الخارجية بافل يابلونسكي.

وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية جمهورية مصر العربية، والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية بولندا، حيث وقعها وزير الخارجية سامح شكري، ونائب وزير الخارجية بافل يابلونسكي.