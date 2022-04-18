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السيسي وملك الأردن يبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، تطرقا فيه إلى أخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاتصال تناول عدد من…

المال - خاص 9:11 م, الأثنين, 18 أبريل 22 9:11 م, الأثنين, 18 أبريل 22

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، تطرقا فيه إلى أخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاتصال تناول عدد من موضوعات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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كما تم التباحث حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ، حيث تم التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك فى اطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين

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