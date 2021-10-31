اقتصاد وأسواق

السيسي ومستشار النمسا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي وتطورات سد النهضة

في لقاء تم في بريطانيا
المال - خاص 1:21 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21 1:21 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الأحد بمقر إقامته في بريطانيا، مع المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والسياحي وتطورات سد النهضة.

وكان الرئيس السيسي وصل بعد ظهر الأحد لبريطانيا للمشاركة في “قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ”.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس هنأ المستشار النمساوي على توليه منصبه مؤخراً.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع النمسا في شتى المجالات، خاصةً التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك في اطار علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر والنمسا، والتي انعكست في تعدد الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الاخيرة .

اقرأ أيضا  سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية التوصل لاتفاق حول سد النهضة


من جانبه؛ أكد المستشار النمساوي تشرفه بلقاء الرئيس السيسي ، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تعزيز علاقاتها مع مصر التي تمثل ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.


وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة والمتكاملة الاركان التي باتت تتمتع بها مصر.

السيسي_مع_مستشار_النمسا


كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالقضايا الإقليمية والازمات التي تعاني منها عدة دول بالمنطقة، حيث اكد السيد الرئيس ان المبدأ الراسخ لتسوية أزمات المنطقة هو تحقيق الاستقرار باستعادة مفهوم واركان الدولة الوطنية وبدعم مؤسسات الدول، وتعزيز قدرة جيوشها الوطنية، وحكوماتها المركزية، وهو الامر الذي من شأنه تقويض نشاط الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تعبث بمقدرات الشعوب.

اقرأ أيضا  «المالية» تُجري حركة ترقيات ببعض الوظائف القيادية بمصلحة الجمارك (مستند)


ومن جانبه ثمن المستشار النمساوي جهود مصر المقدرة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني، الامر الذي يرسخ من الدور الاقليمي الفعال والمؤثر ولمصر تحت قيادة السيد الرئيس في نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام حرية المعتقد.


كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أهم تطورات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية، فضلاً عن الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع لصالح المواطنين الفلسطينيين.

اقرأ أيضا  وزيرة التعاون الدولي: إجمالى التمويلات الموجهة لمشروعات «التموين» أكثر من 500 مليون دولار


كما تم استعراض التطورات المتعلقة بسد النهضة حيث شدد الرئيس على ما توليه مصر من أولوية قصوى تجاه حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية وجودية تستوجب قيام المجتمع الدولي ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد علي نحو يحفظ الامن المائي لمصر، خاصةً في ضوء ما تضمنه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن السد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

وزيرة البيئة : حجم الانبعاثات في مصر 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم (فيديو)

محمد مجدي 11:56 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

بدء موسم تصدير البرتقال للموسم الجاري أول ديسمبر المقبل بدلا من منتصف نوفمبر (مستند)

السيد فؤاد 11:54 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

تفاصيل اجتماع البرلمان مع جهاز تنمية المشروعات اليوم

ياسمين فواز 10:07 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

أسعار الحديد فى مصر تقفز 4 أضعاف خلال 15 عاما

المال - خاص 9:20 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

مشروع قانون في البرلمان لمد العمل بتقدير قانون الضريبة على العقارات المبنية حتي نهاية ديسمبر 2023

ياسمين فواز 8:40 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

قادة العشرين يقدمون التزامات قليلة ملموسة بخصوص المناخ قبل قمة كوب 26

أيمن عزام 8:40 م, الأحد, 31 أكتوبر 21