السيسي ومبعوث سلفاكير يبحثان تعزيز الاستقرار في جوبا

المال- خاص استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم ماييك دنج وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الشخصي للرئيس، سلفا كير، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة. وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير، ماييك دنج نقل ل

المال- خاص

استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم ماييك دنج وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الشخصي للرئيس، سلفا كير، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير، ماييك دنج نقل للرئيس تحيات رئيس جمهورية جنوب السودان “سلفا كير”.

كما قام بتسليم الرئيس رسالة منه تضمنت التأكيد على تميز العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وحرص جنوب السودان على تطويرها ودفعها للأمام على كافة الأصعدة.

كما استعرض الوزير، ماييك دنج تطورات الاوضاع السياسية في بلاده وجهود إعادة الأمن والاستقرار إليها، مشيداً بدور مصر وحرصها على تعزيز الاستقرار في جنوب السودان، في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب من جانبه نقل تحياته للرئيس، سلفا كير،

وأكد قوة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد سيادته حرص مصر على إرساء دعائم السلام في جنوب السودان

وأعرب عن استعداد مصر لمواصلة بذل كافة الجهود للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

كما أشار الرئيس إلى أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق، ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.