السيسي وماكرون يتابعان نتائج زيارة باريس ويبحثان قضايا إقليمية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تابعه خلاله نتائج زيارة باريس وبحثا قضايا إقليمية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي في بيان، إن الاتصال يأتى فى اطار التشاور والتنسيق المنتظم بين الجانبين.

وأضاف أنه تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في سياق متابعة نتائج المباحثات التي تمت بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس الأخيرة لباريس.

وأوضح أنه التباحث حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.