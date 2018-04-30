السيسي وسلفاكير يبحثان جهود التهدئة في جنوب السودان

المال - خاص تبادل الرئيس، عبد الفتاح السيسي والرئيس سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين.وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس "سيلفا كير"أعرب خلال الاتصال عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات في ضوء العل

المال – خاص

تبادل الرئيس، عبد الفتاح السيسي والرئيس سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين.

وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس “سيلفا كير”أعرب خلال الاتصال عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

واستعرض رئيس جنوب السودان كذلك آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الداخلية في بلاده.

وأشاد بدور مصر وحرصها على تعزيز الاستقرار في جنوب السودان، في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد دعم مصر للجهود المخلصة الرامية إلى تحقيق التهدئة في جنوب السودان، بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار.

كما أكد الرئيس أن مصر ستواصل مساندة جهود التنمية في جنوب السودان، منوهاً إلى ما يربط مصر بهذا البلد الشقيق من علاقات وثيقة وروابط مشتركة.

وأشار إلى أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في تلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.