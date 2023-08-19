السيسي: وزارة النقل خدت 2 تريليون جنيه للتجديد وشوفوا الفرق في مترو و قطارات اليوم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم تجديد كل شيء في المترو والقطارات، ووزارة النقل حصلت على 2 تريليون جنيه في هذا الصدد.



جاء ذلك ردا على سؤال المهندسة عنان إيهاب، خلال تفقد الرئيس الأكاديمية العسكرية عن إمكانية تطبيق برنامج وعي متكامل للشباب، له القدرة على تغيير سلوكيات المواطن تجاه ممتلكات الدولة.



وأجابها الرئيس السيسي على هذا السؤال قائلا: “كل حاجة ممكن تتعمل، ومن ضمن الحاجات التي تساهم في تغيير الذوق العام للناس وتصرفاتهم يمكن هو جودة الوسيلة، أنا لو مواطن واقف شايف مترو جميل ومحطة جميلة، في فرصة إن الكلام ده يمشي”.



وأضاف: “عايزك تقارني بين مترو وقطارات اليوم واللي بنستوردها واللي كانت موجودة من 5 أو10 سنوات، احنا جددنا كل حاجة ووزارة النقل خدت 2 تريليون جنيه”.