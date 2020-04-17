السيسي ورئيس وزراء الهند يتفقان على التنسيق المشترك لمكافحة «كورونا»

تلقى الرئيس السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند.

ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر “فيسبوك”، فقد تناول الاتصال تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم التوافق حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.

من جانبه؛ قدم رئيس الوزراء الهندي التهنئة للرئيس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة مشيدا بما يلقاه أبناء الجالية الهندية في مصر من رعاية.

كما ثمن ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع دولة الهند الصديقة في شتى المجالات، لا سيما على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.