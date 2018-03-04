السيسي وترامب يبحثان هاتفيا أزمات المنطقة

المال- خاص تلقي الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه تم خلال الاتصال التباحث حول سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية والارتقاء بها على الأصعدة المختلفة في ضوء ما تتسم به

المال- خاص

تلقي الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه تم خلال الاتصال التباحث حول سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية والارتقاء بها على الأصعدة المختلفة في ضوء ما تتسم به من طابع استراتيجي، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة العمل على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات خلال الفترة القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاتصال أيضاً مناقشة عدد من الملفات الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات، لاسيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم، وذلك بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة.

كما تم استعراض الجهود التي تبذلها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية في هذا المجال، مؤكداً دعم الولايات المتحدة ومساندتها لمصر في حربها ضد الإرهاب.