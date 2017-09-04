السيسي وبوتين يشجبان أحداث العنف في ميانمار

خاص حضر الرئيس، عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته مساء اليوم الاثنين مأدبة العشاء التى دعا إليها الرئيس الصينى تكريماً لرؤساء الدول والحكومات المشاركين فى قمة تجمع “بريكس”. وصرح السفير، علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أجرى على هامش مأدبة العشاء عدداً

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حضر الرئيس، عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته مساء اليوم الاثنين مأدبة العشاء التى دعا إليها الرئيس الصينى تكريماً لرؤساء الدول والحكومات المشاركين فى قمة تجمع “بريكس”.

وصرح السفير، علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أجرى على هامش مأدبة العشاء عدداً من اللقاءات الجانبية مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة، ومن بينهم الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، حيث تناولا التطورات الأخيرة التى تشهدها ميانمار.

وأعرب الرئيسان عن شجبهمها وإدانتهما لأحداث العنف التى تشهدها البلاد، وطالبا حكومة ميانمار باتخاذ الإجراءت اللازمة لوقف أعمال العنف حتى لا يؤدى استمرارها إلى تصاعد التوتر وتغذية التطرف والإرهاب.