نقل وملاحة

السيسي وبوتين يتوافقان على استئناف كامل لحركة الطيران بين مطارات مصر وروسيا

بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ
هاني جميعي 3:26 م, الجمعة, 23 أبريل 21 3:26 م, الجمعة, 23 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الاطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

اقرأ أيضا  السيسي يوجه بترسيخ نهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراضي

وقد أعرب الرئيس السيسي من جانبه بالترحيب باستئناف حركة الطيران بين البلدين معرباً عن التطلع ان يمثل ذلك القرار قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز من حركة الافراد والوفود السياحية المتبادلة بينهما.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الروسي عن حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر، مشيداً بالشراكة الممتدة بين البلدين الصديقين، وبالإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، ومؤكداً أن روسيا تعول على دور مصر المحوري في استقرار محيطها الاقليمي باسره.

اقرأ أيضا  السيسي يتابع الموقف التنفيذي لإقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر

واضاف المتحدث الرسمي، ان الاتصال تناول كذلك التباحث حول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلي رأسها تفاصيل الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن مستجدات ملف سد النهضة، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وكذلك محطة الضبعة النووية وقد تم التوافق حول زيادة التنسيق المتبادل وتعزيز مسار العلاقات الثنائية علي كافة المستويات، علي نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين والشعبين الصديقين، خاصةً في ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم هاني جميعي

ملف الكاتب هاني جميعي

اقرأ أيضاً

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 23-4-2021

مدحت إسماعيل 12:11 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

اقتصادية قناة السويس وهيئة الطرق والكباري توقعان عقد تطوير ميناء السخنة

نادية سلام 2:16 م, الخميس, 22 أبريل 21

قناة السويس تحقق 121 مليون دولار إيرادات من الغاز المسال

نادية سلام 10:57 ص, الخميس, 22 أبريل 21

النقل تطالب الشركات برفع معدلات الشحن والتفريغ لتصل للمستوى العالمى خلال عام

السيد فؤاد 8:01 ص, الخميس, 22 أبريل 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 22-4-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الخميس, 22 أبريل 21

ميناء دمياط يستقبل 14500 طن ذرة ويُصدر 306 أطنان خشب

محمود محسن 9:33 م, الأربعاء, 21 أبريل 21