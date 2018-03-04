السيسي وبن سلمان يشهدان توقيع عدة اتفاقيات

حسين رجبشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، و الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، مساء اليوم الأحد، توقيع 4 اتفاقيات، بحضور كبار المسؤولين في البلدين.ووفق ما بثه التلفزيون المصري، شملت الاتفاقيات اتفاقية بشأن حماية البيئة والحد من التلوث واتفاقية برنامج تنفيذى ل

حسين رجب

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، و الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، مساء اليوم الأحد، توقيع 4 اتفاقيات، بحضور كبار المسؤولين في البلدين.

ووفق ما بثه التلفزيون المصري، شملت الاتفاقيات اتفاقية بشأن حماية البيئة والحد من التلوث واتفاقية برنامج تنفيذى للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار، واتفاق معدل لإنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في الممكلة العربية السعودية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر.

ووقع الجانبان برنامجا تنفيذيا للتعاون المشترك من أجل تشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمتار والمناطق الحرة بمصر والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية.

وأيضاً وقع الجانبان المصرى والسعودى، مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمصر ، بشأن تفعيل الصندوق السعودى المصرى للإستثمار.

ووصل ولي العهد السعودي، اليوم الأحد مصر في زيارة تستغرق 3 أيام لبحث العلاقات الثنائية والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية.