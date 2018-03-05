السيسي وبن سلمان يتفقدان عدد من المشروعات بالإسماعيلية

نادية صابرقام الرئيس، عبد الفتاح السيسي، والأمير، محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة مدينة الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات القومية، وذلك بحضور كبار مسئولي الدولتين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وولي عهد الم

نادية صابر

قام الرئيس، عبد الفتاح السيسي، والأمير، محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة مدينة الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات القومية، وذلك بحضور كبار مسئولي الدولتين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وولي عهد المملكة العربية السعودية استمعا إلى عرض من الفريق مهاب مميش حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأوضح أن مشروع تنمية القناة سيحول مصر لمركز تجاري لوجستي عالمي.

ونوه إلى ما يوفره من فرص استثمارية ضخمة في القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية، ومشيراً إلى الآفاق الواسعة التي توفرها فرص التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع “نيوم” السعودي على ساحل البحر الأحمر، بحيث يصبحا قبلة للتجارة العالمية.

كما استمع الرئيس وسمو ولي العهد السعودي إلى شرح من اللواء، كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي قدم عرضاً حول مشروع أنفاق قناة السويس وتطورات تنفيذها.

وأوضح أنه جاري التخطيط لإنشاء نفق خامس ليضاف للأربعة الجاري إنشاؤهم

وأضاف أن عدد العاملين بالمشروع بلغ حوالي ١٠ آلاف مهندس وفني وعامل.

كما أشار اللواء، كامل الوزير إلى الهدف من الأنفاق هو ربط سيناء بباقي الجمهورية، وتعزيز حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس والأمير،محمد بن سلمان تفقدا بعد ذلك الأنفاق أسفل قناة السويس، حيث توجها إلى الضفة الشرقية للقناة عبر أحد الأنفاق الجديدة التي تم الانتهاء منها، والذي يبلغ طوله أكثر من ٣٠٠٠ متر، وتختصر الأنفاق الجديدة زمن عبور قناة السويس إلى ٢٠ دقيقة فقط، بدلاً من الانتظار على معديات قناة السويس وكوبري السلام لمدة قد تصل إلى ٥ أيام.

كما تفقد الرئيس وولي العهد السعودي مدينة الاسماعيلية الجديدة، التي تقام على مساحة ٢١٥٧ فداناً بطول ١١.٣ كيلومتر وتقع في الشاطئ الشرقي لقناة السويس في المنطقة المواجهة لمدينة الإسماعيلية، وتتضمن مرحلتها الأولى توفير ٣٥ ألف وحدة سكنية متنوعة، في حين توفر المرحلة الثانية ٥٧ ألف وحدة سكنية.

وقام الرئيس والأمير، محمد بن سلمان كذلك بجولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس، بمشاركة عدد من القطع البحرية المتنوعة، وصولاً إلى منتجع الفرسان بمدينة الاسماعيلية.

وقام الرئيس وصاحب السمو الملكي بافتتاح المنتجع.

واستمعا إلى شرح من اللواء، نبيل سلامة مساعد وزير الدفاع، الذي أوضح أن منتجع الفرسان يقع على مساحة ٣٨ فداناً بمدينة الإسماعيلية غرب قناة السويس، ويعد مشروعاً سياحياً متكاملاً، يتوفر به ملحق تجاري وتسويقي ومراسي سياحية عالمية، بالإضافة إلى نادي اجتماعي ثقافي رياضي على مساحة ٤٠ فداناً، ومركز تجاري على مساحة ٥ أفدنة.

** عرض تفصيلي



ووخلال تفقد مشروع أنفاق الاسماعيلية (أسفل قناة السويس ) أكد اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على البدء فى تنفيذ ممرات عرضية كل كيلو متر، لاستخدامها فى حالة الطوارئ ، بعد انتهاء أعمال حفر أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد .

وقال الوزير فى العرض التقديمي للأنفاق أمام السيسي وضيفه ، أن أعمال حفر النفقين حققت أعلى معدلات يومية للحفر فى العالم بلغت 36 متر يوميا مقابل 10 متر يوميا للمعدل العالمى، مضيفا أن الأنفاق ستقتصر زمن عبور قناة السويس إلى 20 دقيقة بدلا من الانتظار على المعديات لمدة تصل إلى 5 أيام فى بعض الأحيان.

وأشار الوزير إلى إنه بالرغم من مرور الأنفاق أسفل قناة السويس ووجود تجمعات سكنية وخطوط سكة حديد وغاز طبيعى، إلا إنها لم تتأثر بجانب استمرار حركة الملاحة بالقناة خلال أعمال الحفر،

وأوضح أن الانفاق نفذت بمشاركة 10 آلاف مهندس وفنى وعامل تحت أشراف فريق من ضباط الهيئة الهندسية للقوات برئاسة اللواء أحمد فودة مساعد رئيس الهيئة.

زأضاف الوزير أن اختيار موقع الأنفاق بشمال الإسماعيلية يهدف لربط مدينة السلوم وجغبوب على الحدود الغربية بالعوجة شرقا (سيناء )من خلال محور الضبعة أو طريق جغبوب سيوة الواحات وصولا للطريق الدائرى الإقليمى، ثم طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى ومنه إلى الاسماعيلية – العوجة شرقا، وصولا لمنفذ العوجة البرى مرورا بمطار سيوة وغرب القاهرة والمناطق الصناعية بالقاهرة والعاشر والإسماعيلية

وأكد على إنشاء نفق خامس بشمال السويس بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدى، لإيجاد محور مرورى يربط الحدود الدولية الغربية بالقاهرة وشرم ودهب وطابا ومنها للسعودية.

كما هنأ الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، الأمير محمد بن سلمان علي فكرة مشروع نيوم، قائلا إن المشروع سيكون له تأثير كبير علي قناة السويس، خاصة أن المواد الخام المستخدمة لإقامة المصانع في المشروع ستعبر القناة.

وكشف مميش، خلال زيارة ولي عهد السعودية ، عن ارتفاع عائدات شهري يناير وفبراير في العام الجاري إلي 887 مليون دولار، مقارنة بعائدات نفس الشهرين العام الماضي، والذي حققا 771 مليون دولار بزيادة 15%.

وأوضح أن الإيرادات مقومة بالجنيه المصري سجلت 15.6 مليار جنيه خلال يناير وفبراير الماضيين، بزيادة بلغت13.6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي سجلت 13.7 مليار جنيه.

وأضاف أن الحمولات العابرة خلال يناير وفبراير الماضيين سجلتا 171.2 مليون طن بزيادة 17%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي سجلت 154 مليون طن، مؤكدا أن قناة السويس تخطت العام الماضي نحو المليار طن، متوقعا ارتفاعها خلال العام الجاري.

كما تفقد السيسي و سلمان مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة المقامة على مساحة 2157 فداناً بطول 11.3 كيلومتر بين المجري الرئيسي و المجرى الجديد لقناة السويس.

ويتضمن مشروع المدينة إقامة 57 ألفاً و54 وحدة سكنية و620 فيلا شبه منفصلة و373 فيلا منفصلة، مرفقة بمنشآت خدمية صحية واجتماعية ونادي رياضى وفندق للقوات المسلحة.

وتقسم الوحدات السكنية إلى أربعة مستويات تلائم كل الشرائح الاجتماعية، حيث يتوافر نموذج 90 متراً مربعاً (إسكان اقتصادى)، ونموذج 120 متراً مربعاً (إسكان متوسط)، ونموذج 145 متراً مربعاً (إسكان متوسط)، ونموذج 160 متراً مربعاً (إسكان فاخر).

وتقع على بعد حوالى 500 متر من شاطئ القناة الجديدة، وتحديداً من معدية نمرة 6 بطول 1.5 كيلومتر فى اتجاه الشمال إلى بورسعيد، و9.5 كيلومتر فى اتجاه الجنوب إلى السويس، وبعمق واحد كيلومتر تقريباً داخل شبه جزيرة سيناء.

وتوجها الضيفين بعد تفقد قناة السويس الجديدة ، وحركة الملاحة بها ، الي أفتتاح منتجع توليب الفرسان المطل علي قناة السويس وبحيرة التمساح .

ويضم المنتجع ثلاثة مناطق منها فندق ونادي اجتماعي ورياضي ومركز تجاري .

ويقام الفندق على مساحة 20 ألف متر مربع ويضم 605 غرفة فندقية وعدد من قاعة الإحتفالات والمؤتمرات ومزود بنادي صحي على أعلى مستوى ويوفر نحو 800 فرصة عمل.

ويضم المنتجع مركز تجاري يحتوي على 8 دور عرض سينمائي وبه نحو 100 محل تجاري .ويضم المنتجع النادي الاجتماعي والرياضي يقام على مساحة 140 الف متر مربع ويحتوي على مبنى إجتماعي وقاعات اجتماعات ومطاعم وملاعب مفتوحة لكرة القدم وحمامات السباحة الاولمبية

وبدأ العمل في مشروع إنشاء المنتجع في يوليو 2016 وإنتهى العمل به في ديسمبر 2017 في فترة زمنية لم تتعدى نحو 18 شهر .

ويذكر أن الرئيسي عبد الفتاح السيسي قام بزيارة الاسماعيلية في ديسمبر الماضي 2017 حيث شهد إفتتاح 3 كباري عائمة مقامة على قناة السويس وافتتح المرحلة الثانية من مشروع الإستزراع السمكي ومتابعة وصول ماكينات حفر أنفاق قناة السويس للجهة الشرقية من قناة السويس.