السيسي وبن زايد يشهدان فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي (صور)

شهد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، المتضمن سباق الهجن على مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن.

كما تفقد الرئيس وضيفه الكريم المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذي يهدف إلى تأصيل تراث البدو في مصر والحفاظ عليه وجعله منتجا سياحيا يتم ترويجه.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة بين الشعبين المصري والإماراتي.

وقال الرئيس، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «شرفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي».