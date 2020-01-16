سيـــاســة

السيسي وبن زايد يشهدان فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي (صور)

تفقد الرئيس وضيفه الكريم المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة
المال - خاص 8:40 م, الخميس, 16 يناير 20 8:40 م, الخميس, 16 يناير 20

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شهد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، المتضمن سباق الهجن على مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن.

 كما تفقد الرئيس وضيفه الكريم المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذي يهدف إلى تأصيل تراث البدو في مصر والحفاظ عليه وجعله منتجا سياحيا يتم ترويجه.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة بين الشعبين المصري والإماراتي.

وقال الرئيس، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «شرفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي».

يشار إلى أن المهرجان يقام بمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ، ويشهد عروضًا وسباقات للهجن ومعارض التراث البدوي والإماراتي بمشاركة وتعاون دولة الإمارات، ويتضمن استعراض مهارات الهجن لدولة الإمارات الشقيقة وسباقًا للهجن للقبائل المصرية.

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بقلم المال - خاص

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