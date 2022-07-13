السيسي والملك سلمان يتبادلان هاتفيا وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين”.



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.