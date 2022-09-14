السيسي والأمير تميم يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وجهاز قطر للاستثمار

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد، التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار.

كما شهدا مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر.

كان الرئيس السيسي قد وصل إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، لبحث أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.