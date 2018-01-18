السيسي: هنوزع فلوس على الناس وإلا إيه؟

المال - خاصانفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر "حكاية وطن"، حين قاطعت مديرة جلسة لمناقشة مشروعات البنية الأساسية، وزير البترول طارق الملا، كي يرد الرئيس على أسئلة مصورة لبعض المصريين، ومنها سؤال لمواطن يسأل: متى سيشعر بنتيجة ما يتم من مشروعات؟وطالب الرئيس بعدم اختزال ما يتم عرضه من مشرو

المال – خاص



انفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر “حكاية وطن”، حين قاطعت مديرة جلسة لمناقشة مشروعات البنية الأساسية، وزير البترول طارق الملا، كي يرد الرئيس على أسئلة مصورة لبعض المصريين، ومنها سؤال لمواطن يسأل: متى سيشعر بنتيجة ما يتم من مشروعات؟

وطالب الرئيس بعدم اختزال ما يتم عرضه من مشروعات تتم على أرض الواقع في أسئلة مثل تلك، وتابع: “لازم نتكلم كلام مسئول.. إحنا هناخد الفلوس نوزعها على الناس ولا إيه.. فلوس إيه؟”.

وتساءل الرئيس بدوره عن مجهودات المصريين في خفض نسب المواليد، ومدى استعدادهم لذلك.

وأضاف السيسي: “احنا بنبني دولة.. المواطنين هما اللي شغالين في المشروعات دي.. لازم تبقوا بالوعي ده.. لا يليق بينا إني أقول هوزع فلوس على الناس”.