السيسي: هنزرع 450 ألف فدان بسيناء

أحمد صبريقال عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إن الدولة تخطط لزراعة 450 ألف فدان بسيناء، وذلك لتطويرها وتعميرها، معتمدة على المياه المعالجة من الصرف، مؤكدًا أنهم قاموا بإنشاء محطتين للمعالجة والتحلية بالقرب من بورسعيد. وأضاف فى كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" فى يومه الثانى بأحد فنادق القاهرة إن مش

أحمد صبري



قال عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إن الدولة تخطط لزراعة 450 ألف فدان بسيناء، وذلك لتطويرها وتعميرها، معتمدة على المياه المعالجة من الصرف، مؤكدًا أنهم قاموا بإنشاء محطتين للمعالجة والتحلية بالقرب من بورسعيد.



وأضاف فى كلمته بمؤتمر “حكاية وطن” فى يومه الثانى بأحد فنادق القاهرة إن مشروعات الطرق توفر آلاف فرص العمل، مؤكدًا أن تلك الطرق تعمل على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتربط شمالها بجنوبها.