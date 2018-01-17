السيسي: هنزرع 200 ألف فدان أخرى ومليش دعوة بالمليون ونص

- الرئيس: كتير من اللي بيتعمل ماشوفتهوش وما تعرفوش عنه حاجةالمال - خاص:استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من المشروعات التي تم تنفيذها خلال فترة رئاسته، وقال خلال مؤتمر "حكاية وطن" منذ قليل، أن إجمالي تكاليف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا تصل إلى 2 تريليون جنيه، مؤكدا أن هناك من المشروعات

– الرئيس: كتير من اللي بيتعمل ماشوفتهوش وما تعرفوش عنه حاجة

المال – خاص:

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من المشروعات التي تم تنفيذها خلال فترة رئاسته، وقال خلال مؤتمر “حكاية وطن” منذ قليل، أن إجمالي تكاليف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا تصل إلى 2 تريليون جنيه، مؤكدا أن هناك من المشروعات الأخرى جارٍ تنفيذها لا يعلم أحد عنها شيئا.

وقال الرئيس: “فيه كتير من اللي بيتعمل ماشوفتهوش وما تعرفوش عنه حاجة، إجمالي تكاليف المشاريع التي تنفذ 2 تريليون جنيه.. في 30 يونيو 2018 هيكون بيتزرع على جنب 200 ألف فدان غير المليون ونصف فدان اللي شغالة فيهم شركة الريف المصري.. مليش دعوة بيهم”.

وأضاف: “آخر 2018 حتى 2019 هيبقوا نص مليون فدان.. انتوا عارفين يعني إيه 2 تريليون جنيه؟ ده رقم كبير أوي.. بس الناس ماتقولش الفلوس بتيجي منين بس”.

وشدد السيسي على أن مشروع قناة السويس الجديدة لو لم يتم تنفيذه بتمويل 64 مليار جنيه من المصريين، لكانت تكلفته تضاعفت عدة مرات، وتابع: قناة السويس الجديدة كانت كرم من ربنا لينا مش شطارة.. والله العظيم طول مانتو صابرين ما حد هيسبقكوا”.