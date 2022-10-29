السيسي: هناك مشروعات تخص منتجات أو مستلزمات إنتاج لا تحتاج لدراسات جدوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن هناك مشروعات تخص منتجات أو مستلزمات إنتاج لا تحتاج إلى دراسات الجدوي، موجهًا حديثه لشريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية: “محتاج تعمل دراسة الجدوي لموضوع مهم ليه؟ لما طرحنا مشروعات في قائمة عن منتجات ومستلزمات إنتاج بتاخدها مصر من بره بقالها سنين، القائمة موجودة في وزارة التجارة ووزارة المالية وتضم 150 منتجا.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح الملتقي الأول للصناعة :مقدرش أقولك مش تعمل دراسة جدوي للموضوع يكون محسوب لما أعمل موضوع مش عارف أبعاده والسوق بتاعه إيه هل محتاج متخصصين، واشوف فرصة للنجاح قبل تنفيذه دي مشروعات لمستلزمات إنتاج ومنتجات السوق المصري مش محتاجة دراسة جدوي.

وتابع الرئيس السيسي: “في حد مثلا يعمل دراسة جدوى عن تصنيع إطارات السيارات، ممكن يقولك فيه اعتبارات قد لا تكون واضحة في تكلفة الإنتاج والمنتج بتاعي قد لا يكون منافس للمنتج الخارجي، وانا بتكلم عن الصودا أش بالذات.

وقال السيسي: أنا هدفي من الكلام ده لكل رجال الصناعة، مبقاش عندنا وقت نفقده أكتر من كده في الدراسات، في الموضوعات المحسومة أنت تفتكر في حد هياخد طاقة أرخص من الموجودة في مصر غاز أو كهرباء.

وأضاف السيسي: انا لو سعرت الكهرباء دلوقتي بالسعر الحقيقي ممكن توصل لـ10 مرات، إحنا حريصين على الاستقرار، انتوا بتضيعوا وقت كتير أوي وفرصة كبيرة جدا، وأتصور أن أي تحدي عندنا في مصر وخلال السنين اللى فاتت، التحدي بيولد فرصة مش عقبة والأزمة بتولد فرصة، لو عندنا ارادة واستعداد.

وتابع السيسي: موضوع الخامات الدوائية والمعدات كلها اللي بنجبها، الطلمبات لغاية 80 طن، وعملية الاحلال والصيانة، محدش يبقي قلقان اوي ان المنتج اللي طالع معاه ممكن يتعرض لمشكلة، هنقف جنبك.

واستكمل قوله: موضوع الوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار في 5 سنوات، الحلم كده بعيد اوي بعيد اوي، عايزين البلد دي تقوم وشعبها يحس بشئ من الازدهار الارقام دي مش 3 و4 شهور ندرس ونشوف هتلاقي المشروع يطلع بعد كام سنة.

وقال الرئيس السيسي: انا بقالي 7 سنين في الشغلانة دي، وعارف ان المواضيع دي بتتأخر وبتضيع علينا فرصة، متابعًا: هساعدك، مستعد ادخل معاك بالنص، ومش هدخل معاك بالنص عشان حاجة، الهدف من اللي بقوله اني اشجع رجال الصناعة على الاستثمار سواء كانت النسبة الحكومية 30 أو 40 أو 50%، بس أنت لازم تدير شغلك.

جاء ذلك خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث من المقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.