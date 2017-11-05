السيسي: هناك تحسن في الاقتصاد وقطاع السياحة

خاصأجري الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارين إعلاميين مع قناة سي أن بي سي الأمريكية، وآخر مع صحيفة الشرق الأوسط، وذلك على هامش انعقاد منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.و تحدث الرئيس خلالهما عن منتدى شباب العالم، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية داخلياً وإقليمياً ودول

خاص



أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارين إعلاميين مع قناة سي أن بي سي الأمريكية، وآخر مع صحيفة الشرق الأوسط، وذلك على هامش انعقاد منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

و تحدث الرئيس خلالهما عن منتدى شباب العالم، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية داخلياً وإقليمياً ودولياً.



وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال حواره مع القناة الأمريكية على أن منتدى شباب العالم يُعد امتداداً لسلسلة من المؤتمرات الشبابية الناجحة التي انعقدت في عدد من المحافظات المصرية منذ نوفمبر من العام الماضي وتواصلت بشكل فعال، وكان من نتائجه انعقاد هذا المنتدى لشباب العالم.



كما أشار الرئيس إلى أن المنتدى يُعد أيضاً فرصة متميزة لمد جسور الحوار والتواصل بين الشباب من كافة أنحاء العالم، منوهاً إلى أن المجتمع المصري ذو قاعدة شبابية عريضة، حيث أن أكثر من نصف تعداد مصر هم من الشباب دون الأربعين عاماً.



وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس تطرق في الحوار إلى الانتخابات الرئاسية المُقبلة، مؤكداً على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم فقط بإرادة الشعب المصري، صاحب الحق الأصيل في اختيار رئيسه.



وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، أوضح الرئيس أن هناك تحسناً ملحوظاً على هذا الصعيد، وهو ما تشير إليه تقارير المؤسسات الدولية المعنية، الأمر الذي كان له انعكاساً واضحاً على فرص ومناخ الاستثمار في مصر الذي يشهد تحسناً كبيراً خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر إطاراً تشريعياً مناسباً.

وأشار الرئيس إلى ما يشهده قطاع السياحة في مصر من تحسن مضطرد، بعد التراجع الذي شهده خلال السنوات الماضية جراء ما شهدته مصر من أحداث داخلية منذ عام 2011 والسنوات التالية، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها المنطقة ومازالت حتى الآن.



وتطرق الرئيس خلال الحوار أيضاً إلى العلاقات المصرية الأمريكية، مشيراً في هذا الصدد إلى التفهم الأمريكي الحالي ومنذ بداية عهد الرئيس دونالد ترامب للتحديات الكبيرة التي تشهدها مصر، وخاصة تحدي خطر الإرهاب ومتطلبات مواجهته.



على الجانب الآخر، وخلال الحديث الصحفي الذي أجراه الرئيس مع صحيفة الشرق الأوسط، أكد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية، لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على الأمن القومي العربي

وأشار إلى أن تحركات المملكة العربية السعودية في كافة الاتجاهات تعكس حكمة وحزماً بتوازن فائق، مؤكدا على أن السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية هو التكاتف وأن نكون جميعاً معاً.













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