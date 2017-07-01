سيـــاســة

السيسي: ننظر إلى المستقبل بثقة.. عناوين صحف اليوم

متابعات: تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت، 1 يوليو 2017. أخبار مصر * الرئيس: ننظر إلى المستقبل بثقة وصوت مصر بات مسموعًا. * أنور قرقاش: مصر وراء الاستقرار العربي. * مشعل السلمي: القاهرة تمارس دورًا فاعلًا في الحفاظ على الأمن القومي العربي. * توقعات بإقرار قانون
8:49 ص, السبت, 1 يوليو 17 8:49 ص, السبت, 1 يوليو 17

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متابعات:

تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت، 1 يوليو 2017.

أخبار مصر

* الرئيس: ننظر إلى المستقبل بثقة وصوت مصر بات مسموعًا.

* أنور قرقاش: مصر وراء الاستقرار العربي.

* مشعل السلمي: القاهرة تمارس دورًا فاعلًا في الحفاظ على الأمن القومي العربي.

* توقعات بإقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الأسبوع المقبل.

* 750 ألف مصري يطلبون الهجرة سنويا إلى أمريكا!

* وزير الأوقاف: حماية حدود الوطن فرض كفاية.. من أعلى مراتب الجهاد.

الأهرام

* الرئيس: ننظر إلى المستقبل بثقة وصوت مصر بات مسموعًا.

* السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى 30 يونيو: 3 مسارات مضت فيها الثورة.. رفض الحكم الفاشي ومواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.. نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية.. وسيظل ملهمًا لأجيال قادمة.

* سياسيون: خطاب الرئيس كشف حساب إقتصادي وسياسي في مواجهة الإرهاب.

* “مستقبل وطن”: 30 يونيو ستظل ملكًا للشعب بأكمله.

* في تهنئته الرئيس والشعب بذكراها الرابعة.. الأزهر يدعو المصريين إلى المحافظة على روح الثورة.

* “مصر 1095” فيلم يستعرض إنجازات الدولة خلال ثلاث سنوات.

* أنور قرقاش: مصر وراء الاستقرار العربي.

* مشعل السلمي: القاهرة تمارس دورًا فاعلًا في الحفاظ على الأمن القومي العربي.

* البرلمان ينفي مشاركته في مؤتمر المقاومة الإيرانية بباريس.

* المستشارة رشيدة تؤدي اليمين اليوم.. البدء في خطة لتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية.

* انتهاء تصحيح 5 مواد من امتحانات الثانوية العامة.

* الصحة توصي بغلق 76 منشأة غذائية.

* خطة لمضاعفة صادرات المستلزمات الطبية لمليار دولار.

* بدء خطة التنمية الإقتصادية للعام الجديد باستثمارات 646 مليار جنيه.

* مميش: الانتهاء من حفر 4 آلاف حوض للاستزراع السمكي أكتوبر المقبل.

* الإفريقي للاستيراد والتصدير: نثق في برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري.

* رئيس الجمارك: نظام معلوماتي جديد لمكافحة التهرب.

* وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية يتفقدان منشآت الإستاد ونادي الإتحاد السكندري.

* طائرة خاصة تقل منتخب مصر إلى كمبالا للقاء أوغندا 31 أغسطس.. أبوريدة يبحث مع رئيس الكاف أزمة غرامات المنتخب والأندية.

* سموحة يدخل النفق المظلم في الكونفدرالية بتعادل مر مع زيسكو.

أخبار اليوم

* الرئيس يبحث في المجر العلاقات الثنائية وجذب الاستثمارات.

* الرئيس في كلمته بمناسبة مرور 4 سنوات على ثورة 30 يونيو: ثورتنا نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية.

* محمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق: ثورة يونيو أعادت لمصر مكانتها الدولية.

* سكينة فؤاد تروي أسرار إجتماع الساعات الخمس: معجزة من السماء أنقذت مصر من حكم الجماعة الدموية.

* توقعات بإقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الأسبوع المقبل.

* 750 ألف مصري يطلبون الهجرة سنويا إلى أمريكا!

* اليوم.. بدء اختبارات القدرات بالجامعات للراغبين من طلاب الثانوية العامة.. لأول مرة: إلغاء الملفات الورقية وحجز مواعيد الاختبارات على الموقع الإلكتروني.

* طرح أعمال المرحلة الثالثة من “دار مصر”.. 15 ألف وحدة سكنية في 9 مدن جديدة.

* القوى السياسية تؤيد قرارات الإصلاح وتشدد على حماية محدودي الدخل.

* إجراءات حكومية ضد مافيا التجار وتغليظ عقوبة زيادة الأسعار.

* الغرف التجارية: لا زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

* في مواجهة لـ”أخبار اليوم” مع المهندس طارق الملا وزير البترول: الدعم مستمر رغم ارتفاع الأسعار.

* خبراء: قرار تحريك أسعار المواد البترولية مدروس في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي.

* مصدر مصرفي: إجراءات البنك المركزي هدفها مساندة محدودي ومتوسطي الدخل.

* عضو إتحاد التشييد: منح المقاولين مهلة 6 أشهر إضافية أنقذ الشركات من الإفلاس.

* التموين تبدأ صرف السلع التموينية بعد الزيادة اليوم.

* التموين تتبرأ من تحديث بيانات بطاقات الدعم وتلقي الأخطاء على التخطيط.

* الليلة في مونديال السلة تحت رعاية الرئيس السيسي.. شباب الفراعنة يواجهون بورتريكو في ضربة البداية.

* “كوماندوز” الأهلي جاهز لتخطي زاناكو اليوم.

* تدريب سري للزمالك في هراري.. إيناسيو يخطط لمفاجأة “كابس” بأيمن حفني.

الجمهورية

* الرئيس السيسي في الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو: الشعب يتحمل بصبر وشموخ مشاق الإصلاح الإقتصادي.. ننظر بفخر إلى ما حققناه ونحققه كل يوم.. برنامجنا طموح وجاد.. والمشروعات الكبرى في أرجاء مصر كافة.

* قادة الأحزاب والبرلمانيون يؤكدون: خطاب السيسي رسالة أمل وطمأنة.

* المواطنون والسياسيون اتفقوا: الرئيس صارح الشعب بالحقائق.. ومستعدون للتحمل من أجل مصر.

* “مستقبل وطن” أطلق المبادرة: إحتفالات شعبية بثورة 30 يونيو في محيط قصر عابدين.

* وزير الأوقاف: حماية حدود الوطن فرض كفاية.. من أعلى مراتب الجهاد.

* د. خالد عبدالغفار: قبول 10% من حملة الشهادات الفنية بالجامعات والأوائل بنظامي 3 و5 سنوات.

* وزير الاتصالات: نشارك في المشروع القومي لتعداد سكان مصر وتطوير خدمات الاستثمار.

* وزارة الاستثمار: ضخ 7 مليارات دولار في قطاعات مختلفة للأفراد وتحسين المستوى المعيشي للفقراء.

* اليوم.. بدء العمل بأكبر موازنة في تاريخ العاصمة.. 1.3 مليار لتطوير وتحديث شبكة كهرباء القاهرة.

* 4.9 مليون يصرفون اليوم “المعاشات بالزيادة”.. ماكينات الصرف بدأت ضخ المعاشات بعد منتصف الليل.. مكاتب البريد اليوم والبنوك غدًا.

* %84 نسبة التنفيذ بالمرحلة الثانية بـ”دار مصر”.

* محافظ القاهرة: لامساس بأسعار “النقل العام”.

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