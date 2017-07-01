السيسي: ننظر إلى المستقبل بثقة.. عناوين صحف اليوم

متابعات: تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت، 1 يوليو 2017. أخبار مصر * الرئيس: ننظر إلى المستقبل بثقة وصوت مصر بات مسموعًا. * أنور قرقاش: مصر وراء الاستقرار العربي. * مشعل السلمي: القاهرة تمارس دورًا فاعلًا في الحفاظ على الأمن القومي العربي. * توقعات بإقرار قانون

متابعات: تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت، 1 يوليو 2017. أخبار مصر * الرئيس: ننظر إلى المستقبل بثقة وصوت مصر بات مسموعًا. * أنور قرقاش: مصر وراء الاستقرار العربي. * مشعل السلمي: القاهرة تمارس دورًا فاعلًا في الحفاظ على الأمن القومي العربي. * توقعات بإقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الأسبوع المقبل. * 750 ألف مصري يطلبون الهجرة سنويا إلى أمريكا! * وزير الأوقاف: حماية حدود الوطن فرض كفاية.. من أعلى مراتب الجهاد. الأهرام * الرئيس: ننظر إلى المستقبل بثقة وصوت مصر بات مسموعًا. * السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى 30 يونيو: 3 مسارات مضت فيها الثورة.. رفض الحكم الفاشي ومواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.. نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية.. وسيظل ملهمًا لأجيال قادمة. * سياسيون: خطاب الرئيس كشف حساب إقتصادي وسياسي في مواجهة الإرهاب. * “مستقبل وطن”: 30 يونيو ستظل ملكًا للشعب بأكمله. * في تهنئته الرئيس والشعب بذكراها الرابعة.. الأزهر يدعو المصريين إلى المحافظة على روح الثورة. * “مصر 1095” فيلم يستعرض إنجازات الدولة خلال ثلاث سنوات. * أنور قرقاش: مصر وراء الاستقرار العربي. * مشعل السلمي: القاهرة تمارس دورًا فاعلًا في الحفاظ على الأمن القومي العربي. * البرلمان ينفي مشاركته في مؤتمر المقاومة الإيرانية بباريس. * المستشارة رشيدة تؤدي اليمين اليوم.. البدء في خطة لتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية. * انتهاء تصحيح 5 مواد من امتحانات الثانوية العامة. * الصحة توصي بغلق 76 منشأة غذائية. * خطة لمضاعفة صادرات المستلزمات الطبية لمليار دولار. * بدء خطة التنمية الإقتصادية للعام الجديد باستثمارات 646 مليار جنيه. * مميش: الانتهاء من حفر 4 آلاف حوض للاستزراع السمكي أكتوبر المقبل. * الإفريقي للاستيراد والتصدير: نثق في برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري. * رئيس الجمارك: نظام معلوماتي جديد لمكافحة التهرب. * وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية يتفقدان منشآت الإستاد ونادي الإتحاد السكندري. * طائرة خاصة تقل منتخب مصر إلى كمبالا للقاء أوغندا 31 أغسطس.. أبوريدة يبحث مع رئيس الكاف أزمة غرامات المنتخب والأندية. * سموحة يدخل النفق المظلم في الكونفدرالية بتعادل مر مع زيسكو. أخبار اليوم * الرئيس يبحث في المجر العلاقات الثنائية وجذب الاستثمارات. * الرئيس في كلمته بمناسبة مرور 4 سنوات على ثورة 30 يونيو: ثورتنا نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية. * محمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق: ثورة يونيو أعادت لمصر مكانتها الدولية. * سكينة فؤاد تروي أسرار إجتماع الساعات الخمس: معجزة من السماء أنقذت مصر من حكم الجماعة الدموية. * توقعات بإقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الأسبوع المقبل. * 750 ألف مصري يطلبون الهجرة سنويا إلى أمريكا! * اليوم.. بدء اختبارات القدرات بالجامعات للراغبين من طلاب الثانوية العامة.. لأول مرة: إلغاء الملفات الورقية وحجز مواعيد الاختبارات على الموقع الإلكتروني. * طرح أعمال المرحلة الثالثة من “دار مصر”.. 15 ألف وحدة سكنية في 9 مدن جديدة. * القوى السياسية تؤيد قرارات الإصلاح وتشدد على حماية محدودي الدخل. * إجراءات حكومية ضد مافيا التجار وتغليظ عقوبة زيادة الأسعار. * الغرف التجارية: لا زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة. * في مواجهة لـ”أخبار اليوم” مع المهندس طارق الملا وزير البترول: الدعم مستمر رغم ارتفاع الأسعار. * خبراء: قرار تحريك أسعار المواد البترولية مدروس في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي. * مصدر مصرفي: إجراءات البنك المركزي هدفها مساندة محدودي ومتوسطي الدخل. * عضو إتحاد التشييد: منح المقاولين مهلة 6 أشهر إضافية أنقذ الشركات من الإفلاس. * التموين تبدأ صرف السلع التموينية بعد الزيادة اليوم. * التموين تتبرأ من تحديث بيانات بطاقات الدعم وتلقي الأخطاء على التخطيط. * الليلة في مونديال السلة تحت رعاية الرئيس السيسي.. شباب الفراعنة يواجهون بورتريكو في ضربة البداية. * “كوماندوز” الأهلي جاهز لتخطي زاناكو اليوم. * تدريب سري للزمالك في هراري.. إيناسيو يخطط لمفاجأة “كابس” بأيمن حفني. الجمهورية * الرئيس السيسي في الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو: الشعب يتحمل بصبر وشموخ مشاق الإصلاح الإقتصادي.. ننظر بفخر إلى ما حققناه ونحققه كل يوم.. برنامجنا طموح وجاد.. والمشروعات الكبرى في أرجاء مصر كافة. * قادة الأحزاب والبرلمانيون يؤكدون: خطاب السيسي رسالة أمل وطمأنة. * المواطنون والسياسيون اتفقوا: الرئيس صارح الشعب بالحقائق.. ومستعدون للتحمل من أجل مصر. * “مستقبل وطن” أطلق المبادرة: إحتفالات شعبية بثورة 30 يونيو في محيط قصر عابدين. * وزير الأوقاف: حماية حدود الوطن فرض كفاية.. من أعلى مراتب الجهاد. * د. خالد عبدالغفار: قبول 10% من حملة الشهادات الفنية بالجامعات والأوائل بنظامي 3 و5 سنوات. * وزير الاتصالات: نشارك في المشروع القومي لتعداد سكان مصر وتطوير خدمات الاستثمار. * وزارة الاستثمار: ضخ 7 مليارات دولار في قطاعات مختلفة للأفراد وتحسين المستوى المعيشي للفقراء. * اليوم.. بدء العمل بأكبر موازنة في تاريخ العاصمة.. 1.3 مليار لتطوير وتحديث شبكة كهرباء القاهرة. * 4.9 مليون يصرفون اليوم “المعاشات بالزيادة”.. ماكينات الصرف بدأت ضخ المعاشات بعد منتصف الليل.. مكاتب البريد اليوم والبنوك غدًا. * %84 نسبة التنفيذ بالمرحلة الثانية بـ”دار مصر”. * محافظ القاهرة: لامساس بأسعار “النقل العام”.