السيسي: نقف بلحظة هامة من عمر الوطن بمواجهة كورونا وأثق في تكاتف الشعب لعبور المحنة

قال الرئيس السيسي: "يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد و إنجاز".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم الخميس، إننا نقف في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا ، معربا عن ثقته في تكاتف الشعب لعبور تلك المحنة.

وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال الرئيس السيسي: “نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا “.

وأوضح أن هذا الوباء “يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات”.

الرئيس السيسي : يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد و إنجاز

وأضاف: “في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء و الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد و إنجاز”.

وتابع: “إنني أؤكد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها”.

وختم قائلا: “حفظ الله مصر والمصريين، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر”.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هو 19 ألفا و666 إصابة من ضمنهم 5 آلاف و205 متعافين، و816 وفاة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.