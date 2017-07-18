السيسي: نقف بحزم ضد كل من يدعم الإرهاب.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 18 يوليو 2017.
الأهرام
* الرئيس: نقف بحزم ضد كل من يدعم الإرهاب.
* طلاب المرحلة الأولى يشغـلون جميع الأماكن بكليات القمة.
* اسماعيل يناشد المجتمع الدولى بتكاتف الجهود للقضاء على الارهاب وتجفيف منابعه.
* الانتهاء من تنفيذ 3668 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى فى قنا الجديدة.
* عبد العال لسفير المكسيك: نتطلع إلى تكثيف التعاون البرلمانى بين البلدين.
* وزير السياحة يزور مصابى حادث الغردقة.
* وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات خدمية وتعليمية بسوهاج وقنا.
* المفتى يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة.
* 52 % إنخفاض فى عجز الميزان التجاري لشهر أبريل 2017.
* الشرقاوى: خطة لزيادة أرباح «الخزف والصينى».
* الجودة وتطبيق المعايير الدولية « كلمة السر» فى نفاذ الصادرات المصرية.
* تطوير المتحف الأثرى لكلية طب قصر العينى.
* 15 ألف فرصة عمل يوفرها «التدريب الصناعى» العام المالى السابق.
* نصر تبحث مع “الفاو” دعم الاستثمار الزراعى فى مصر.
* حركة تغييرات تشمل 7 رؤساء مدن بأسوان.
* محافظ الجيزة: من لديه مستندات ملكية من حقه تقنين أوضاعه.
* الرى: 160 منزلا بجزيرة الوراق تصرف فى النيل مباشرة.
* النيابة تحقق مع 18 متهما وتستمع لأقوال 16 من مصابى الشرطة.
* الأهلى يهزم الزمالك بهدفين نظيفين مع الرأفة.
الأخبار
* الرئيس خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي: لا نتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة.. ونحرص علي تعزيز التضامن العربي.
الرئيس يستعرض مفاوضات محطة الضبعة ويؤكد أهميتها في توطين التكنولوجيا وتطوير التصنيع.
* رئيس الوزراء: تقدير كامل للدور الأرجنتيني الداعم لمصر في محاربة الإرهاب.
* رئيس الوزراء: تطبيق قانون تقنين «أوضاع المتعدين» الأسبوع القادم دون استثناءات.
* الري: لا نية لسحب الأراضي من الأهالي إلا بالقانون.
* ٣٥ ألف طالب يسجلون رغباتهم في أول أيام التنسيق.
* الفلاحون سعداء بزيادة سعر قنطار القطن.
* البنا: ٤٣٩ حالة تعد علي أراضي طرح النهر بجزيرة الوراق.
* الجارحي: ٢ مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية العام.
* مدبولي: تنفيذ ٥٠٠٨ شقق إسكان اجتماعي في قنا الجديدة.
* البنوك توفر ٧٥٠ مليون ريال سعودي للحج.
* ٣٫٧٥ مليون طن حصيلة موسم توريد القمح.
* إعدام 8 إرهابيين فجروا أبراج الكهرباء.
* استشهاد ٥ وإصابة ١٣ في حادثين إرهابيين بالعريش.
* مرتضي: الشناوي يضغط علي الإدارة للرحيل.