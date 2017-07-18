السيسي: نقف بحزم ضد كل من يدعم الإرهاب.. عناوين اليوم

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متابعات:تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 18 يوليو 2017.الأهرام* الرئيس: نقف بحزم ضد كل من يدعم الإرهاب.* طلاب المرحلة الأولى يشغـلون جميع الأماكن بكليات القمة.* اسماعيل يناشد المجتمع الدولى بتكاتف الجهود للقضاء على الارهاب وتجفيف منابعه.* الانتهاء من تنفي

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 18 يوليو 2017.

الأهرام

* الرئيس: نقف بحزم ضد كل من يدعم الإرهاب.

* طلاب المرحلة الأولى يشغـلون جميع الأماكن بكليات القمة.

* اسماعيل يناشد المجتمع الدولى بتكاتف الجهود للقضاء على الارهاب وتجفيف منابعه.

* الانتهاء من تنفيذ 3668 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى فى قنا الجديدة.

* عبد العال لسفير المكسيك: نتطلع إلى تكثيف التعاون البرلمانى بين البلدين.

* وزير السياحة يزور مصابى حادث الغردقة.

* وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات خدمية وتعليمية بسوهاج وقنا.

* المفتى يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة.

* 52 % إنخفاض فى عجز الميزان التجاري لشهر أبريل 2017.

* الشرقاوى: خطة لزيادة أرباح «الخزف والصينى».

* الجودة وتطبيق المعايير الدولية « كلمة السر» فى نفاذ الصادرات المصرية.

* تطوير المتحف الأثرى لكلية طب قصر العينى.

* 15 ألف فرصة عمل يوفرها «التدريب الصناعى» العام المالى السابق.

* نصر تبحث مع “الفاو” دعم الاستثمار الزراعى فى مصر.

* حركة تغييرات تشمل 7 رؤساء مدن بأسوان.

* محافظ الجيزة: من لديه مستندات ملكية من حقه تقنين أوضاعه.

* الرى: 160 منزلا بجزيرة الوراق تصرف فى النيل مباشرة.

* النيابة تحقق مع 18 متهما وتستمع لأقوال 16 من مصابى الشرطة.

* الأهلى يهزم الزمالك بهدفين نظيفين مع الرأفة.

الأخبار

* الرئيس خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي: لا نتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة.. ونحرص علي تعزيز التضامن العربي.

الرئيس يستعرض مفاوضات محطة الضبعة ويؤكد أهميتها في توطين التكنولوجيا وتطوير التصنيع.

* رئيس الوزراء: تقدير كامل للدور الأرجنتيني الداعم لمصر في محاربة الإرهاب.

* رئيس الوزراء: تطبيق قانون تقنين «أوضاع المتعدين» الأسبوع القادم دون استثناءات.

* الري: لا نية لسحب الأراضي من الأهالي إلا بالقانون.

* ٣٥ ألف طالب يسجلون رغباتهم في أول أيام التنسيق.

* الفلاحون سعداء بزيادة سعر قنطار القطن.

* البنا: ٤٣٩ حالة تعد علي أراضي طرح النهر بجزيرة الوراق.

* الجارحي: ٢ مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية العام.

* مدبولي: تنفيذ ٥٠٠٨ شقق إسكان اجتماعي في قنا الجديدة.

* البنوك توفر ٧٥٠ مليون ريال سعودي للحج.

* ٣٫٧٥ مليون طن حصيلة موسم توريد القمح.

* إعدام 8 إرهابيين فجروا أبراج الكهرباء.

* استشهاد ٥ وإصابة ١٣ في حادثين إرهابيين بالعريش.

* ‎مرتضي: الشناوي يضغط علي الإدارة للرحيل.