سيـــاســة

السيسي: نسير في مسار إصلاح وبناء وتنمية وتعمير.. والناس متفهمة ذلك وتتحمل تكلفته

وأضاف السيسي: أن رهانه على الشعب وخلال السنوات الماضية ، كان الرهان دائمًا كسبان
محمد مجدي 2:26 م, الأحد, 27 سبتمبر 20 2:26 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تسير في مسار إصلاح وبناء وتنمية وتعمير ، وسنظل كذلك طوال الوقت، حيث إن مصر تحتاج إلى ذلك والناس متفهمة هذا وتتحمل تكلفته.

وقال السيسي خلال افتتاح عدد من مشروع تكرير مسطرد ، إن ما يحدث في مصر من تنمية ومشروعات يتم بالشعب ، متسائلاً : هي الدولة حاجة وشعبها حاجة تاني؟ ، الشعب والدولة حاجة واحدة ومحدش يدخل بينا ومحدش هيقدر يدخل بينا.

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وأضاف السيسي: أن رهانه على الشعب وخلال السنوات الماضية ، كان الرهان دائمًا كسبان لسببين ، الأول أنه يتم الإصلاح في الأرض ، وثانيًا أن الشعب لا يستطيع أحد أن يخدعه بالكلام حتي وإن كان تعبان.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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