السيسي: نسير في مسار إصلاح وبناء وتنمية وتعمير.. والناس متفهمة ذلك وتتحمل تكلفته

وأضاف السيسي: أن رهانه على الشعب وخلال السنوات الماضية ، كان الرهان دائمًا كسبان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تسير في مسار إصلاح وبناء وتنمية وتعمير ، وسنظل كذلك طوال الوقت، حيث إن مصر تحتاج إلى ذلك والناس متفهمة هذا وتتحمل تكلفته.

وقال السيسي خلال افتتاح عدد من مشروع تكرير مسطرد ، إن ما يحدث في مصر من تنمية ومشروعات يتم بالشعب ، متسائلاً : هي الدولة حاجة وشعبها حاجة تاني؟ ، الشعب والدولة حاجة واحدة ومحدش يدخل بينا ومحدش هيقدر يدخل بينا.

وأضاف السيسي: أن رهانه على الشعب وخلال السنوات الماضية ، كان الرهان دائمًا كسبان لسببين ، الأول أنه يتم الإصلاح في الأرض ، وثانيًا أن الشعب لا يستطيع أحد أن يخدعه بالكلام حتي وإن كان تعبان.