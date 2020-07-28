السيسي: نسلك مسارا تفاوضيا بشأن سد النهضة وستنجح في التوصل لاتفاق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تسلك حاليا مسارا تفاوضيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا حرص مصر على نجاح التفاوض والتوصل لاتفاق يحقق مصالحها في حصتها من المياه التي تحصل عليها منذ آلاف السنين”.

وقال الرئيس السيسي – في كلمة له خلال افتتاحه المدينة الصناعية في الروبيكي اليوم الثلاثاء – “نحن نتحرك في معركة تفاوض بمنتهى الموضوعية بخصوص عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنا لا أريد الدخول في تفاصيل كثيرة، فنحن نتحدث عن فترات صعبة يمكن أن تقل فيها المياه، فالتفاوض يجري حاليا، وسننجح في التوصل لاتفاق يحقق لنا مصالحنا في حصتنا من المياه التي نأخذها قبل ذلك وعلى مدار آلاف السنين”.