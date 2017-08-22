السيسي : ندعم مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة

المال- خاصأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، دعم الدولة الكامل لمؤسسة الأزهر الشريف العريقة، جامعًا وجامعة، مشيدًا بما يقوم به من جهود مُقدرة للتعريف بصحيح الدين الإسلامي، ولافتا إلى أهمية الاستمرار في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف، وذلك من أجل الحفاظ على ا

المال- خاص

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، دعم الدولة الكامل لمؤسسة الأزهر الشريف العريقة، جامعًا وجامعة، مشيدًا بما يقوم به من جهود مُقدرة للتعريف بصحيح الدين الإسلامي، ولافتا إلى أهمية الاستمرار في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف، وذلك من أجل الحفاظ على الصورة الحقيقية للدين الحنيف.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وشهد اللقاء استعراضًا لما يقوم به الأزهر الشريف من جهود لتصويب الخطاب الديني وتصحيح صورة الإسلام وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة، حيث تناول الإمام الأكبر جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها مؤسسة الأزهر بجميع المحافظات، والتي تهدف إلى استيعاب أكبر عدد من الشباب والفتيات في مصر من مختلف العقائد الدينية والفئات العمرية بهدف التفاعل والتواصل ومناقشة الأفكار وطرح الأسئلة بحرية تامة لترسيخ مفهوم التعايش والتسامح وقبول الآخر، فضلاً عن تحقيق التوافق حول أهمية إعلاء المصلحة الوطنية بما يحقق مستقبلًا أفضل للجميع.

وتطرق فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء إلى الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف على الصعيد الدولي لتقديم المبادئ الصحيحة للإسلام وإيضاح حقيقته السمحة ونبذه للإرهاب ولجميع أشكال العنف والتطرف، موضحا أن الأزهر الشريف سيظل يمثل دائمًا منبرًا للإسلام المعتدل بوسطيته وسماحته، ولن يدخر جهداً في الدفاع عن الإسلام.

وأكد شيخ الأزهر إلى الإشادة الدولية المتزايدة بمرصد الأزهر باللغات الأجنبية والتقدير الذي يحظى به دوره في التصدي للفكر المتطرف ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، كما ذكر الإمام الأكبر أن الحوار بين قادة الأديان هو الطريق الوحيد لإرساء السلام العالمي، مشيرًا إلى أن مشاركته بالجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب الذي عقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في بداية شهر نوفمبر الجاري تحت عنوان «نحو عالم متفاهم متكامل»، جاءت لهذا الغرض.