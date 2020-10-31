السيسي: نحتاج 125 جامعة بحلول 2032 بتكلفة 10 مليارات جنيه للواحدة (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إن الـ100 مليون مواطن يحتاجون إلى 100 جامعة، ونحن الآن لدينا 72 جامعة فقط، بمعنى أن كل مليون إنسان في مصر يحتاجون إلى جامعة.

وأضاف السيسي في كلمته على هامش افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية: “المفروض يبقى عندنا 125 جامعة بحلول عام 2032، الجامعة الواحدة تتكلف من 8 إلى 10 مليارات جنيه، وبالتالي نحتاج إلى 400 مليار جنيه للإنشاء فقط وليس التشغيل، خلال الـ7 سنين قللنا الفجوة الموجودة بين العدد الموجود والمطلوب مع الاهتمام بجودة التعليم”.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت جامعة الملك سلمان ، وعددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة.

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور – مدينة رأس سدر – مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب.