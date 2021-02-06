السيسي: نثق بقدرة الاتحاد الأفريقي في دفع مساعي التوصل لاتفاق يحفظ حقوق مصر المائية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، السبت، عن الثقة في قدرة الاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس الكونغولي “فيليكس تشيسيكيدي” في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية، اليوم عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي ألقى كلمة أمام القمة الأفريقية، ركز خلالها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

كما تطرق الرئيس السيسي إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الأفريقي.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشدداً في هذا السياق على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063.

كما حرص الرئيس على التوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي “سيريل رامافوزا” على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة ، وذلك أثناء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي.

وأعرب عن الثقة في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي “فيليكس تشيسيكيدي” في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.







والأحد، أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي “موسى فقيه”، ، استعداد مصر الدائم للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على أن يقابله التزام مُماثل من الجانب الإثيوبي.

