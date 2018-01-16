السيسي: نتطلع لمساهمة صناديق الاستثمار في التنمية الاقتصادية

- الرئيس يستقبل ممثلين عن 26 صندوقًا عالميًا للاستثمارالمال - خاصأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تطلعه لمساهمة صناديق الاستثمار في الدفع بجهود التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من السوق المصرية، واتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأ

– الرئيس يستقبل ممثلين عن 26 صندوقًا عالميًا للاستثمار



المال – خاص

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تطلعه لمساهمة صناديق الاستثمار في الدفع بجهود التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من السوق المصرية، واتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك، خلال استقبال السيسي -اليوم الثلاثاء- وفدًا ضم ممثلين عن 26 صندوقًا إقليميًا وعالميًا للاستثمار، يزور مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية “هيرمس”، للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.

واستعرض الرئيس المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها في زمن قياسي، بهدف الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية.

وأكد الرئيس على تطلع مصر لتعزيز تعاونها مع صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية، وحرص الدولة على مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير المالية استهل اللقاء بالترحيب بممثلي صناديق الاستثمار، مستعرضاً التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام الجاري تنفيذه.

وأشاد الجارحي بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكداً تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس أكد حرصه على الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة.

ونوه الرئيس إلى أن هذا الاستقرار السياسي يعكس إرادة شعبية حقيقية في الإصلاح وتفهماً واعياً من الشعب المصري بضرورته واستعداداً لتحمل أعبائه، مؤكداً أن المواطن المصري هو صمام أمان الدولة، والخطوات الإصلاحية الجريئة التي تقوم بها ما كان لها النجاح والاستمرار إلا بفضل دعم الشعب لها.

وأوضح أن محافظ البنك المركزي، والوزراء الحاضرين، عرضوا خلال اللقاء الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية.

وأشاروا إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

ولفت المُتحدث الرسمي إلى أنه دار خلال اللقاء حوار مفتوح بين الرئيس وممثلي صناديق الاستثمار حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

حضر اللقاء محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وقطاع الأعمال العام.